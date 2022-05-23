В Обнинске должники напали на судебных приставов

В Обнинске 48-летнюю женщину и ее 35-летнего знакомого обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Женщина задолжала за отопление, электричество и газ более 35 000 рублей. Судебные приставы пришли к ней, чтобы арестовать автомобиль. Но должник и ее знакомый набросились на приставов. У пострадавших представителей власти зафиксированы ссадины и кровоподтеки.

Предполагаемым виновникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.