В Калужской области крупную партию наркотиков нашли в багажнике машины, попавшей в ДТП

Суд вынес приговор 38-летнему жителю села Высокиничи Жуковского района, который в своей машине перевозил 400 граммов конопли. В понедельник, 23 мая, об этом сообщили в прокуратуре региона.

Мужчина вырастил коноплю на даче и в сентябре 2021 года в пьяном виде перевозил его на машине. Но доехать домой нетрезвый автомобилист не смог. Он не справился с управлением и вылетел в кювет. Место аварии мужчина покинул. Но уголовное дело возбудили после того, как полицейские нашли запрещенное растение в багажнике.

Виновника приговорили к трем годам лишения свободы условно.

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