В Калуге парень пытался познакомиться с девушкой на улице, а потом ограбил ее

В Калуге на улице ограбили девушку. В понедельник, 23 мая, подробности сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, молодой человек подошел к незнакомой девушке и приобнял ее. Она начала возмущаться, вытащила телефон, чтобы позвать на помощь. В этот момент преступник выхватил телефон и убежал.

Вскоре грабителя нашли. Он уже был ранее судим. Калужанин рассказал полицейским, что девушка ему понравилась и он захотел с ней познакомиться. А телефон выхватил и сдал в ломбард, чтобы она никому не позвонила.

По статье «Грабеж» молодому человеку грозит до четырех лет колонии.

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