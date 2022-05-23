Мошенники начали обманывать калужан, предлагая обойти санкции

В Калужской области уже несколько человек стали жертвами мошенников, которые звонят от имени банкиров и предлагают варианты обхода санкций. В понедельник, 23 мая, об этом рассказали в калужском отделении Банка России.

Преступники звонят и под видом банкиров расспрашивают людей об имеющихся у них сбережениях. После этого жертве предлагают перевести средства на безопасный счет. Мошенники узнают от людей данные карт и потом переводят деньги со счетов себе.

Также встречаются случаи, когда обманщики выманивают данные калужан, предлагая оформить карту зарубежного банка, чтобы иметь возможность оплачивать товары на иностранных сайтах.

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