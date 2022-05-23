В Калужской области задержаны два похитителя велосипедов

В Калужской области двоих мужчин подозревают в кражах велосипедов. О возбуждении уголовных дел 23 мая сообщили в региональном управлении МВД.

В Малоярославецком районе велосипед стоимостью 20 тысяч рублей украли из подъезда жилого дома. Подозреваемому 23 года.

В Медыни владелец велосипеда оставил его без присмотра на улице. В краже подозревают 45-летнего мужчину.

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