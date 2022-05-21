В Калужской области незаконно нарубили леса на 120 тысяч рублей

Прокуратура Дзержинского района признала законным постановление о возбуждении уголовного дела по факту незаконной рубки лесных насаждений в крупном размере.

В марте 2022 года подозреваемый в районе СТОО «Новые Старки» Дзержинского района произвел незаконную рубку лесных насаждений, причинив ущерб Дзержинскому лесничеству в размере более 120 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до 4 лет лишения свободы.

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