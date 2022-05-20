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В Калуге на 80% выросло количество ДТП, совершенных по вине пешеходов

Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 20.05.2022 15:54 0 143
В Калуге на 80% выросло количество ДТП, совершенных по вине пешеходов

В 2022 году на территории Калуги количество ДТП, совершенных по вине пешеходов, выросло на 80%. В пятницу, 20 мая. об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Число аварий на нерегулируемых пешеходных переходах увеличилось на 50%.

С 23 по 31 мая дорожная полиция будет проводить в Калуге профилактическую акцию «Внимание пешеход!». Инспекторы будут следить за тем, как ведут себя на дорогах пешеходы, а также за тем, пропускают ли людей водители.

- Убедительно просим всех соблюдать установленные правила поведения на дорогах, проявлять культуру, взаимовежливость и уважительное отношение друг к другу, - говорится в заявлении ГИБДД.

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Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 20.05.2022 15:54 0 143
Тэги: криминал полиция
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