В Калуге у мужчины украли телефон на вокзале

В Калуге пассажир, ожидавший поезда на железнодорожном вокзале, стал жертвой вора. В пятницу, 20 мая, об этом сообщили в линейном отделе МВД на транспорте.

По версии следствия, в зале ожидания Калуги-1 48-летний мужчина из Брянска украл у жертвы мобильный телефон.

Возбуждено уголовное дело. Предполагаемому виновнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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