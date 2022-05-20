В Калужской области двое мужчин избили и ограбили собутыльников

Конфликт между несколькими мужчинами произошел в Обнинске. Подробности в пятницу сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, двое мужчин познакомились в баре с третьим, вместе выпивали, а потом пошли к нему домой. Там застолье продолжилось в компании еще двоих человек. А потом началась драка.

По предварительным данным, двое виновников избили и ограбили хозяина квартиры и его знакомых. Они унесли два телефона, музыкальную колонку и 3000 рублей.

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

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