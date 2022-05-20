В Калужской области рыбаку грозит два года колонии за ловлю сетью

В Людиново 43-летнему мужчине грозит до двух лет лишения свободы за ловлю рыбы сетью на нерестовом участке. В пятницу, 20 мая, об этом сообщили в УМВД по Калужской области.

По версии следствия, рыбак вытянул из озера Ломпадь 22 карася и леща. Ущерб оценили в 12 500 рублей.

Расследование уголовного дела сейчас продолжается.

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