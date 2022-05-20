В Калужской области женщина перевела мошенникам более 400 тысяч рублей

В Малоярославецком районе Калужской области местная жительница стала жертвой мошенников, сообщили в пятницу в региональном управлении МВД.

Ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он сказал, что счет женщины пытаются взломать. Чтобы спасти деньги, она должна перевести их на некий застрахованный счет.

Калужанка поверила и отдала мошенникам 413 тысяч рублей.

Полиция ищет виновников этого преступления.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.