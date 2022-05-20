Жителя Калуги осудили за взлом чужих страниц в социальных сетях

В Калуге местный житель признан виновным в неправомерном доступе к личным данным пользователей социальных сетей. В пятницу, 20 мая, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Как установил суд, он взламывал страницы, а затем вымогал деньги у владельцев за нераспространение личной информации. Жертвами стали пять человек. Виновник возместил им моральный ущерб и получил два с половиной года лишения свободы условно.

Но позже выяснилось, что этот же человек взломал еще 17 страниц других людей. По этим случаям второе уголовное дело расследуется отдельно.

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