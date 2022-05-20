Житель Калуги отдал 19-летнему мошеннику 150 тысяч рублей за несуществующую видеокарту

В Калуге местный житель стал жертвой мошенника при покупке видеокарты через интернет. В пятницу, 20 мая, об этом случае рассказали в региональном управлении МВД.

По предварительным данным, калужанин нашел объявление, связался с продавцом и перевел ему 150 тысяч рублей. Но видеокарту ему так и не прислали, а автор объявления перестал выходить на связь.

Вскоре его нашли. Обманщиком оказался 19-летний парень из другого региона. Никакой видеокарты у него на самом деле не было. Фото для объявления он нашел в сети.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Предполагаемому виновнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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