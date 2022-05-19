Калужанин перечислил в Стерлитамак деньги на похороны живой бабушки

Жители Калуги, Челябинска, Норильска, Сургута, Таганрога и многих других городов и регионов России стали жертвой мошенницы из Стерлитамака. Об этом сообщает «АИФ-Челябинск» в четверг, 19 мая.

Девушка знакомилась с парнями в Сети и рассказывала им душещипательную историю о смерти своей бабушки и отсутствием у нее средств на похороны.

В доказательство креативная жительница Башкирии предоставляла фотографии себя с любимой бабулей, накрытой простыней. Правда, как выяснилось позже, бабушка в момент селфи была живой и просто спала.

У некоторых поклонников красавица просила деньги на дорогу до их города, а получив их, добавляла ловеласов в черный список.

Помимо калужанина, девушка облапошила еще 66 человек. Общая прибыль предпринимательницы с псевдомертвой бабули и прочих сказок, составила 2,7 миллиона рублей. Самый щедрый транш в 417 тысяч перечислил житель Татарстана.

Полиция возбудила на мошенницу 67 уголовных дел. Ведется расследование.

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