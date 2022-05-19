Семейной паре из Калужской области грозит 20 лет за сбыт наркотиков

Прокуратура Дзержинского района утвердила обвинительное заключение в отношении 43-летнего мужчины и его 38-летней супруги. Они обвиняются в незаконном сбыте наркотических средств, совершенном в значительном размере, организованной группой.

В мае 2021 года обвиняемые ехали на автомобиле для реализации наркотического средства на территории Дзержинского района. Их машина была остановлена сотрудниками ДПС.

В ходе проверки у мужчины установлены признаки опьянения. Он отказался от медицинского освидетельствования.

Сотрудники полиции также выявили факт сбыта наркотика в значительном размере женщиной одному из потребителей. При ее личном досмотре в автомобиле было изъято несколько свертков наркотика в крупном размере, массой более 12 граммов.

​​Уголовное дело направлено в суд.

Санкция статей, связанных с незаконным оборотом наркотиков, предусматривает наказание в виде лишения свободы до 20 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

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