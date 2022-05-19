Калужанин отправился в колонию за неуплату алиментов

Прокуратура Козельского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя. Он признан виновным в злостной неуплате алиментов.

Как сообщает прокуратура Калужской области, установлено, что несовершеннолетним детям мужчины причинен имущественный вред в размере около 900 тысяч рублей.

Суд назначил жителю Козельского района наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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