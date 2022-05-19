В Калужской области криминалисты по ДНК установили личность подозреваемого

Сотрудниками экспертно-криминалистического центра УВМД России по Калужской области в ходе осмотра квартиры, в которой произошла кража, изъяли отпечатки пальцев, а также цилиндровый механизм замка с двери.

При проведении биологической экспертизы были обнаружены эпителиальные клетки, на основе которых выявлен генетический профиль мужчины. В ходе проверки по федеральной базе данных геномной информации правоохранители установили его совпадение с генотипом ранее судимого гражданина 1977 года рождения. Также установлено его совпадение с семнадцатью следами, изъятыми по факту краж прошлых лет, совершенных в период с декабря 2007 года по март 2010 года на территории другого региона.

Местонахождение подозреваемого установлено. Ведется следствие.

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