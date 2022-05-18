Жителя Калужской области ограбили на улице

В Малоярославецком районе местный житель стал жертвой грабителя. В среду, 18 мая, об этом сообщили в УМВД по Калужской области.

По предвари тельным данным, он возвращался ночью домой и держал в руке телефон. В этот момент к нему сзади подбежал незнакомец и выбил смартфон. Преступник забрал гаджет и убежал.

Вскоре грабителя нашли. Молодому человеку 20 лет. Он сказал, что собирался оставить телефон себе.

Предполагаемому виновнику грозит до семи лет лишения свободы.

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