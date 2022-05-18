Мошенница обманула калужскую пенсионерку, притворившись ее племянником

Пожилая жительница Кировского района стала жертвой мошенников. В среду, 18 мая, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, 40-летняя женщина из другой области набрала случайный номер, притворилась племянником пенсионерки и попросила перевести ей 25 тысяч рублей. Женщина переслала всю сумму с помощью банкомата.

Позже выяснилось, что племянник тете вовсе не звонил.

Но, в отличие от других подобных случаев, в этот раз подозреваемую удалось найти. Проверяется ее причастность к аналогичным преступлениям.

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