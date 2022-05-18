В Калуге задержан 34-летний мужчина, разбивший чужую машину

34-летний калужанин задержан за умышленное повреждение чужого автомобиля. В среду, 18 мая, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, подозреваемый поссорился с сожительницей и не выпускал ее из дома. Женщина попросила родственников помочь ей. Они приехали на своей машине, но агрессивный мужчина вышел на улицу и несколько раз ударил автомобиль по стеклам и капоту. Потом он сел за руль своей машины и специально несколько раз врезался в авто оппонентов.

На этом конфликт не закончился. Подозреваемый взял дома нож и повредил им стекла и обивку салона.

Ущерб оценили в 420 тысяч рублей. Предполагаемому виновнику грозит до двух лет лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.