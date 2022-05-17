В Калужской области мужчина убил своего знакомого за плохие высказывания о женщине

В Калужской области завершилось расследование убийства, произошедшего в Людиново 27 февраля. Во вторник, 17 мая, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Как считают следователи, 27-летний мужчина ножом ударил своего 49-летнего знакомого в ногу. Была задета бедренные артерия и вена, и пострадавший скончался от потери крови.

- На допросе злоумышленник сообщил, что погибший плохо высказывался о своей сожительнице, что и явилось причиной конфликта, - заявили в СК.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд. Предполагаемому виновнику грозит до 15 лет колонии.

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