В Калуге задержан 36-летний мужчина, который сообщил о минировании торгового центра

В Калуге задержан 36-летний мужчина, которого подозревают в заведомо ложном сообщении о теракте. Во вторник, 17 мая, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, мужчина в пьяном виде позвонил в полицию и рассказал о минировании одного из торговых центров.

Людей из здания пришлось эвакуировать. Бомбу не нашли.

Предполагаемому виновнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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