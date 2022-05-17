В Калуге пенсионерка лишилась 400 тысяч рублей, впустив в квартиру воровку

У пожилой жительницы Калуги украли из квартиры 400 тысяч рублей. Во вторник, 17 мая, об этом инциденте сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, к пенсионерке пришла женщина, которая представилась социальным работником. Она рассказала, что сейчас проходит обмен денег старого образца на новые. Пенсионерка поверила и пустила преступницу к себе домой. На кухне они переписывали номера купюр.

Незнакомка ушла, а пожилая калужанка обнаружила, что деньги исчезли.

Виновнице грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас ее ищут.

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