В Калужской области возбудили 18 уголовных дел о невыплате зарплаты

За прошлый год и начало нынешнего в Калужской области возбудили 18 уголовных дел по фактам невыплаты зарплаты. Об этом во вторник, 17 мая, сообщили в прокуратуре региона.

Виновникам грозит до пяти лет лишения свободы.

За этот же период прокуратура добилась возврата жителям области 424 миллионов рублей, которые не выплачивались в качестве зарплаты.

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