В Калужской области водитель стал жертвой уличного вымогателя

В Боровском районе Калужской области полиция возбудила уголовное дело о вымогательстве. Подробности в понедельник, 16 мая, сообщили в региональном управлении МВД.

По версии следствия, местный водитель поссорился с незнакомым человеком на улице. Тот утверждал, что автомобилист едва не задавил его ребенка. В качестве компенсации он потребовал 50 тысяч рублей.

Вымогателем оказался 38-летний мужчина. Ему грозит до семи лет колонии.

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