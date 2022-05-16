В Калужской области задержали похитителя элитного алкоголя

В Калужской области полиции удалось задержать серийного вора. На данный момент известно о 46 преступлениях с его стороны. Общий ущерб оценивается в 360 тысяч рублей, сообщили в понедельник, 16 мая, в региональном управлении МВД.

По версии следствия, он либо один, либо с сообщниками по ночам забирался в магазины и воровал элитный алкоголь и другие товары, которые потом перепродавал.

Также этот человек украл деньги из кассы торговой точки и убежал от продавцы, который все заметил.

Уголовные дела расследуются по статьям «Кража» и «Грабеж».

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