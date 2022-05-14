В Калуге женщина задержана за угон после конфликта между двумя компаниями

На одной из улиц Калуги произошел конфликт между двумя компаниями. Одна находилась в салоне припаркованной машины, а вторая шла мимо. А в итоге все закончилось попыткой угона, сообщили в субботу, 14 мая, в управлении МВД по Калужской области.

Когда началась ссора, люди из машины вышли. И женщина из второй компании села за руль и попыталась уехать. Но ее остановили.

По статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» калужанке грозит до пяти лет лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.