Житель Калужской области заплатил 2,7 миллиона рублей за автомобиль с поддельными документами

В Обнинске местный житель стал жертвой мошенника при покупке автомобиля с рук. В субботу, 14 мая, об этом случае рассказали в управлении МВД по Калужской области.

Обнинец нашел в интернете объявление о продаже машины, встретился с продавцом, осмотрел автомобиль и согласился его купить.

Мужчины заключили договор. За автомобиль житель Обнинска отдал 2,7 миллиона рублей.

Позже его остановили сотрудники ГИБДД, которые обнаружили, что у легковушки поддельные документы. Машину изъяли.

Экспертиза показала, что у автомобиля изменили VIN. Сейчас проводится проверка.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

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