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В Калужской области 68-летний педофил осужден на 13 лет колонии

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.05.2022 16:50 2 817
В Калужской области 68-летний педофил осужден на 13 лет колонии

Вступил в силу приговор суда в отношении 68-летнего жителя Обнинска. Его признали виновным в сексуальном насилии над восьмилетней девочкой, сообщили в пятницу, 13 мая, в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Инцидент произошел 29 ноября прошлого года. Пожилой мужчина в Обнинске зашел в подъезд за девочкой, которая шла домой из школы.

- На лестничной площадке с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей, используя беспомощное состояние ребенка, злоумышленник прикасался к ее телу, - прокомментировали в Следственном комитете. - После того как мужчина отвлекся на посторонний шум, потерпевшей удалось убежать.

Виновника приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Следователи просят калужан напомнить детям, что не нужно заходить в подъезд или лифт с незнакомым человеком.

- Объясните детям, что если они чувствуют опасность, пусть зайдут в магазин, на почту, в библиотеку и расскажут о подозрительном человеке, - рекомендуют в СК. - Задача ребенка - не оказаться с незнакомцем наедине в закрытом безлюдном пространстве.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.05.2022 16:50 2 817
Тэги: криминал следственный комитет
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