Жительница Обнинска фиктивно зарегистрировала 18 мигрантов

В Обнинске 51-летней женщине грозит до трех лет лишения свободы за фиктивную регистрацию мигрантов. В пятницу, 13 мая, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, жительница наукограда за деньги зарегистрировала в своей квартире 18 приезжих из соседних стран. На самом деле они там не проживали.

В ближайшее время уголовное дело начнет рассматривать суд.

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