В Калужской области вора нашли спустя шесть лет по анализу крови
В Калужской области нашли вора, который в 2016 году обокрал дом культуры в поселке Мятлево Износковского района. В пятницу, 13 мая, об этом сообщили в прокуратуре региона.
Шесть лет назад задержать преступника не удалось. Но он оставил свои следы крови на разбитом оконном стекле.
Позже этот человек попал в колонию по другому делу, и там у него взяли генетические образцы. Проверка по базе помогла раскрыть кражу в Мятлево.
Виновник по совокупности преступлений осужден на шесть лет колонии строгого режима.
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