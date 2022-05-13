В Обнинске мужчину избили за разлитую чашку кофе

В одной из квартир Обнинска произошел конфликт между двумя мужчинами. В пятницу, 13 мая, об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, компания выпивала спиртное. Позже хозяин квартиры сделал кофе девушке, но она пролила его на пол. Мужчина пошел за тряпкой. А когда вернулся, один из гостей начал его избивать.

Владелец квартиры получил тяжелые травмы.

Предполагаемому виновнику грозит до восьми лет лишения свободы. Причины своего поступка он пока не смог назвать.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.