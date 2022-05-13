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В Обнинске мужчину избили за разлитую чашку кофе

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.05.2022 09:35 1 795
В Обнинске мужчину избили за разлитую чашку кофе

В одной из квартир Обнинска произошел конфликт между двумя мужчинами. В пятницу, 13 мая, об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, компания выпивала спиртное. Позже хозяин квартиры сделал кофе девушке, но она пролила его на пол. Мужчина пошел за тряпкой. А когда вернулся, один из гостей начал его избивать.

Владелец квартиры получил тяжелые травмы.

Предполагаемому виновнику грозит до восьми лет лишения свободы. Причины своего поступка он пока не смог назвать.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.05.2022 09:35 1 795
Тэги: криминал полиция
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