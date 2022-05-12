В Калужской области вынесли приговор мужчине, несколько раз нападавшему на полицейских

В четверг, 12 мая, областной суд в Калуге вынес приговор 30-летнему жителю Кирова, которого признали виновным в нескольких преступлениях. Он осужден на 13 лет. Первый год – в тюрьме, еще 12 – в колонии строгого режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

В декабре прошлого года он в пьяном виде мешал медработникам, которые пришли к его маленькому ребенку. А потом набросился на инспектора отделения по делам несовершеннолетних и пытался его убить.

В январе этот же человек попытался избить участкового. Его доставили в изолятор, но и там вел себя агрессивно и ударил начальника этого учреждения.

Ранее виновник уже был три раза судим.

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