В Калуге завели дело о халатности после того, как женщина выбросила в мусор новорожденного ребенка

Как мы уже рассказывали, в марте в Калуге 30-летняя многодетная мать родила ребенка, убила младенца и выбросила тело в мусорный контейнер. Расследование ее уголовного дела еще продолжается. А в четверг, 12 мая, региональное управление Следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность».

- Органы системы профилактики не предприняли достаточных мер по реализации необходимых реабилитационных мероприятий с семьей обвиняемой, должным образом не отреагировали на фактическую беременность женщины, ранее ограниченной в родительских правах в отношении других своих детей, что способствовало совершению преступления матерью в отношении новорождённого ребенка, - говорится в заявлении СК.

Сейчас устанавливается круг обязанностей конкретных должностных лиц.

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