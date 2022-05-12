В Калужской области 24-летний мужчина оставил родственницу без золота

В Козельском районе 24-летнего мужчину подозревают в краже. В четверг, 12 мая, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, он украл золотые часы с бриллиантами, кольца, браслеты и серьги у родственницы, вместе с которой жил. Все это мужчина сдал в ломбард, а деньги потратил.

По уголовной статье жителю Козельского района грозит до шести лет лишения свободы.

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