В Калуге задержали мужчину, находившегося четыре года в федеральном розыске

Калужские полицейские задержали 31-летнего мужчину, который с 2018 года находился в федеральном розыске. В четверг, 12 мая, об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По версии следствия, четыре года назад у мужчины возник конфликт с другим калужанином, и он ударил его ножом. У пострадавшего были тяжкие травмы.

Расследование уголовного дела продолжается.

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