Жителя Калужской области ждет суд за хранение оружия и боеприпасов

Жителя Жуковского района Калужской области обвиняют в незаконном хранении оружия и боеприпасов. О завершении расследования уголовного дела в четверг, 12 мая, сообщили в региональном управлении МВД.

Сотрудники полиции в гараже и сарае мужчин обнаружили два обреза, части карабина и спортивно-охотничьей винтовки, 299 патронов и ручную гранату без запала.

В ближайшее время начнется суд. Предполагаемому виновнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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