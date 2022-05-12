В Калужской области 21-летний мужчина задержан за убийство знакомого

Во вторник, 10 мая, в деревне Алекино Тарусского района нашли тело 33-летнего мужчины. По подозрению в убийстве задержан его 21-летний знакомый, сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

По предварительным данным, ночью мужчины поссорились в деревенском доме и 21-летний подозреваемый дважды ударил ножом своего оппонента. От полученных травм пострадавший скончался.

По уголовной статье предполагаемому виновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

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