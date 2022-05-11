В Калужской области вынесли приговор мужчине, убившего бывшую жену ножом и отверткой

Жителя Жиздринского района приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы за убийство бывшей жены. В среду, 11 мая, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Преступление произошло в декабре прошлого года.

Мужчина пришел домой к бывшей супруге и нанес ей 22 удара ножом и отверткой. От полученных травм женщина скончалась.

Отбывать наказание виновник будет в колонии строго режима.

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