В Калуге мужчину избили на заправке на улице Хрустальной

В Калуге 34-летнего мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью другого человека. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в среду, 11 мая, в прокуратуре Калужской области.

По предварительным данным, конфликт произошел на АЗС на улице Хрустальной в октябре прошлого года. Виновник несколько раз ударил оппонента. О причинах потасовки пока не сообщается.

По данной уголовной статье калужанину грозит до восьми лет лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.