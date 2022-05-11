В Калужской области машину угнали с парковки торгового центра

В Малоярославецком районе местного жителя подозревают в угоне. В среду, 11 мая, об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По предварительным данным, мужчина в пьяном виде шел по городу, увидел на парковке торгового центра машину и решил прокатиться. Он разбил стекло, повредил замок зажигания и смог завести автомобиль.

Когда машина заглохла, угонщик бросил ее и пошел домой.

По статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.