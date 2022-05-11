Жительница Калужской области испугалась порчи и отдала мошеннику автомобиль и 500 тысяч рублей

В Жуковском районе Калужской области местная жительница стала жертвой мошенника после покупки автомобиля. В среду, 11 мая, об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Женщина купила машину у своих знакомых. После этого ей в интернете написала некая бабушка-целительница, которая рассказала, что на автомобиль наложена порча. Чтобы избавиться от напасти, калужанка вернула автомобиль знакомым и перечислила гадалке 500 тысяч рублей, взятых в кредит.

Только после этого она поняла, что стала жертвой обмана.

Вскоре целительницу удалось найти. За вымышленной страницей скрывался один из членов семьи, у которой женщина и купила машину.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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