За последние дни в Калуге три водителя повторно попались пьяными за рулем. Об этом утром в среду, 11 мая, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

На улице Терепецкое Кольцо нетрезвый 25-летний автомобилист был остановлен инспекторами. У мужчины наблюдалась несвязная речь. От освидетельствования он отказался.

На улице Гурьянова 56-летний мужчина за рулем «Ниссана» стал виновником ДТП. У него также зафиксировано опьянение.

В поселке Мирный на территории Калуги нетрезвым попался 32-летний водитель «Грейт Вол». О неадекватном поведении автомобилиста сообщили очевидцы.

Возбуждены уголовные дела по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Подозреваемым грозит до двух лет лишения свободы.

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