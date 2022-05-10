В Обнинске 33-летний мужчина зарегистрировал в квартире четырех иностранцев в обмен на ремонт

В Обнинске 33-летнего местного жителя будут судить за фиктивную регистрацию иностранцев. Во вторник, 10 мая, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Мужчина пояснил, что изначально нанял четырех иностранцев для ремонта, а те позже попросили зарегистрировать их в квартире, пообещав при этом снизить расценки на работы.

Житель наукограда согласился.

Теперь его ждет суд.

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