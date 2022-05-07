В Калуге мошенники обманули женщину на 400 тысяч рублей

В Калуге местная жительница стала очередной жертвой мошенников и потеряла 400 тысяч рублей. Об этом сообщает управление МВД по Калужской области в пятницу, 6 мая.

Женщина пожаловалась, что ей позвонила незнакомка, представившись правоохранительницей, и объяснила, что на калужанку кто-то пытается оформить кредит. По словам собеседницы, чтобы этого не произошло, деньги нужно перевести на безопасный счет.

Калужанка так и поступила, после чего ей позвонил мужчина и сказал перевести таким же образом хранящиеся дома сбережения. Также он назвал адрес банка, куда можно прийти за своими деньгами.

Придя туда, женщина узнала, что стала жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.