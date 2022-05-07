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В Калуге мошенники обманули женщину на 400 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.05.2022 17:35 0 433
В Калуге мошенники обманули женщину на 400 тысяч рублей

В Калуге местная жительница стала очередной жертвой мошенников и потеряла 400 тысяч рублей. Об этом сообщает управление МВД по Калужской области в пятницу, 6 мая. 

Женщина пожаловалась, что ей позвонила незнакомка, представившись правоохранительницей, и объяснила, что на калужанку кто-то пытается оформить кредит. По словам собеседницы, чтобы этого не произошло, деньги нужно перевести на безопасный счет. 

Калужанка так и поступила, после чего ей позвонил мужчина и сказал перевести таким же образом хранящиеся дома сбережения. Также он назвал адрес банка, куда можно прийти за своими деньгами. 

Придя туда, женщина узнала, что стала жертвой мошенников. 

Возбуждено уголовное дело. 

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.05.2022 17:35 0 433
Тэги: криминал умвд
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