В Калуге двое парней воровали электронную технику с парковки магазина

В Калуге двое юношей подозреваются в краже. Одному из подозреваемых 19 лет, второму – 21, сообщили в пятницу, 6 мая, в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, один из парней ранее работал в магазине бытовой техники и знал график привоза товара.

Ночью они приехали к торговой точке и похитили электронику из припаркованных грузовиков. Следующей ночью они попытались сделать то же самое, но попались охранникам.

Ущерб составил около 250 тысяч рублей.

По статье «Кража» предполагаемым виновникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.