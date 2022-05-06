Жительница Калуги перевела мошенникам 400 тысяч рублей

В Калуге местная жительница стала очередной жертвой мошенников. В пятницу, 6 мая, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Сначала женщине позвонила девушка, которая представилась сотрудницей полиции и рассказала, что на калужанку оформили кредит и пытаются его обналичить. Жертву мошенников убедили снять все свои накопления и перевести на чужой счет.

После этого женщине позвонили еще раз и убедили положить на якобы безопасный счет деньги, хранившиеся у калужанки дома.

В общей сложности жительница Калуги потеряла 400 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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