В Калужской области две девушки задержаны с крупной партией наркотиков

Две молодые жительницы Калужской области задержаны с крупной партией наркотиков. В пятницу, 6 мая, об этом сообщили в региональном управлении МВД.

В квартире у девушек нашли 2,3 килограмма синтетического наркотика.

Полиция считает, что девушки собирались продавать запрещенные вещества.

Им грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

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