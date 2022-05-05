В Калуге 24-летнюю женщину подозревают в мошенничестве с материнским капиталом

24-летнюю жительницу Калужской области подозревают в незаконном обналичивании материнского капитала. В четверг, 5 мая, о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество» сообщило региональное управление МВД.

По версии следствия, калужанка заключила договор со строительной фирмой, получила материнский капитал и обналичила их, а строительство дома не велось. Деньги женщина потратила на другие цели.

- В дальнейшем при выезде на участок строительства должностные лица факт возведения жилья не установили, - прокомментировали в полиции.

По уголовной статье подозреваемой грозит до полутора лет колонии.

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