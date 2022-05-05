В Калужской области любитель громкой музыки дважды ударил полицейского

В Людиново местному жителю грозит до пяти лет лишения свободы за применение силы в отношении полицейского. В четверг, 5 мая, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Как выяснили следователи, подозреваемый в компании с друзьями громко слушал музыку ночью. Соседи вызвали полицию. Когда участковый составлял протокол, мужчина оскорбил полицейского и дважды ударил кулаком в лицо.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.

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